3 kişinin öldüğü akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 tutuklama
Ankara'nın Mamak ilçesinde, akrabalar arasındaki husumetten kaynaklandığı öne sürülen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, önceki gün gözaltına alınan şüpheliler Hamit Karaman, Yusuf Karaman, Erdal Karaman ve suça sürüklenen çocuk M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden Yusuf Karaman, Erdal Karaman ve suça sürüklenen çocuk M.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, Hamit Karaman adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mamak'taki İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde, 31 Aralık'ta yaşanan ve akrabalar arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edilen silahlı kavgada, Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetmişti.Ankara'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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