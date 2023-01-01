Karayolları'ndan zam açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücetlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 19:15, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 19:17
Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.
Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.
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Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır.Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 1, 2023
Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır.
Kamuoyuna duyurulur.#OsmangaziKöprüsü
Osmangazi Köprüsü