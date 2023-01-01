MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl dolayısıyla "Önce Vatan" klibi hazırladı. Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.
Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.
Klipte yer alan marşı, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personeller seslendirdi.
Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.
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Adım #Mehmetçik benim;T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2023
Ezan oldum dinmedim, dinmem!
Bayrak oldum inmedim, inmem!
Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da "Önce Vatan" diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak! 🇹🇷 pic.twitter.com/eZYopSbqRA