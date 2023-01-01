Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
Ankara'da boş bir arazide, 4 köpeğin cansız bedeni bulundu. Köpeklerin tüfekle vurulduğunu tespit eden hayvanseverler, polise haber verdi. Polis, bölgede inceleme yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 21:44, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 21:45
Çankaya'da İmrahor Vadisi'ne giden bir grup hayvansever, 4 köpeğin cansız bedeni ile karşılaştı.
Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, inceleme başlattı.
Hayvanseverler başka ölü ya da yaralı köpek olma ihtimaline karşı arazide arama yaptı.
Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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