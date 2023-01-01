Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2023 22:36, Son Güncelleme : 01 Ocak 2023 22:39
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.
Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı.
Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi.
Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı.
Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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