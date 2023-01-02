2 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
2 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı"na başkanlık edecek.
(Ankara/11.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı dış ticaret rakamları toplantısına katılacak.
(İstanbul/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele için düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
(Santos)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/18.00/Bursa/20.30)
2- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta 2 maçla sona erecek.
3- Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 Dakar Rallisi'nin ikinci etap yarışları yapılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.