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2 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

2 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 00:01, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 00:04
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2 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı dış ticaret rakamları toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele için düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Santos)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00/Bursa/20.30)

2- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta 2 maçla sona erecek.

3- Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 Dakar Rallisi'nin ikinci etap yarışları yapılacak.

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