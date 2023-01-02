Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mardin'deki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 10:30, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 10:59
Bozdağ, sosyal medya hesabından, Midyat-Ömerli kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır."
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Mardinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum.Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 2, 2023
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır.
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