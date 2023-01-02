Dolar günü 18,72 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 18,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 18:22, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 18:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7170
|18,7180
|18,7230
|18,7240
|Avro
|20,0000
|20,0010
|19,9800
|19,9810
|Sterlin
|22,5300
|22,6430
|22,5070
|22,6200
|İsviçre Frangı
|20,2230
|20,3250
|20,1810
|20,2820
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6870
|18,7670
|18,6930
|18,7730
|Avro
|19,9600
|20,0400
|19,9400
|20,0200
|Sterlin
|22,4700
|22,6800
|22,4470
|22,6570
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