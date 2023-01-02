Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de farklı unvanlarda 101 öğretim üyesi kadrosu ilanı yayımlanmıştır.

Ancak, söz konusu ilanı incelediğimizde öğretim üyesi kadrolarına başvurmayı düşünen adayların posta ile yapılan müracaatlarının kabul edilmeyeceği, sadece şahsi başvurunun dikkate alınacağı ilan metninde ifade edilmiştir.

18 Ocak 2021 tarihli "YÖK Dijitalleşiyor Ama Üniversite Öğretim Üyesi Adaylarından -Kadro Başvuru Ücreti- İstiyor" başlıklı yazımızda özetle, Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen kadrolara başvuran adaylardan ilan, başvuru, kargo vb. ücretlerinin karşılanması için kadro başvuru ücreti alınmasına karar verildiğini, çevrim içi başvuru sistemlerinin her geçen gün yaygınlaştığı günümüzde bu kararı almak yerine Hacettepe Üniversitesinin neden basit bir yazılımla bu süreçleri elektronik ortama taşımadığına dikkat çekmiştik.

Aradan geçen iki yıla yakın sürede herhangi bir iyileşme olmadığı gibi üzülerek görüyoruz ki, Hacettepe Üniversitesi adaylardan bir de ŞAHSEN başvuru almakta ısrar etmektedir.

Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumlarından olan Hacettepe Üniversitesinden; 2023 yılına girdiğimiz bugünlerde adaylardan flash bellek, hava yastıklı zarf ve şahsen başvuru istemek yerine basit bir yazılımla Türkiye'nin her yerinden şartları taşıyan kişilere müracaat etme imkanı vermesi beklenmektedir.

