Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 13:03, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 13:04
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu İ.O, R.S. ve G.B. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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