'2022'de 254 milyar ihracat gerçekleştidik, bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katıldı. Erdoğan, "2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılını ihracat başta olmak üzere, başarılara, rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını diliyorum. İhracatla, ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği ülkemizi muassır medeniyetler noktasına çıkarma noktasında çok çalıştık.

- Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır.

- Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın en iyi seviyesini yaşadık.

- İhracat tek başına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin rekoru

- 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur.

- Şüphesiz ki burada gerek bakanımız, gerek ekibinin büyük emekleri var. Paydaşlar olarak gerçekten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin büyük katkıları var. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler arasında ilk 10 arasında yer almasıdır.

Aylık 21 milyar dolar ihracat

- Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak Kasım dönemi itibarıyla ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı. İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Türk lirası ile gerçekleşen Dış Ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya yaklaştı.

- Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız içerisinde tam bir yükseliş oldu. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 76.4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu gerçekleşmesi itibarıyla hedefimiz olan 85 milyar doların üzerine çıkmasını ve cari açığımıza 50 milyar dolarlık katkı yapmasını bekliyoruz.

Mustafa Varank istedi Erdoğan talimatı verdi

- Mustafa kardeşim az önce bir şey dedi. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarını bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de buradan bakanıma talimat veriyorum. İkisi de birbirinin dilinden anlarlar. Bunu inşallah hayata geçirelim.

- Mart ayından bu yana şirketimiz vasıtasıyla 5 bin 500'e yakın ihracatımıza 20 milyar liraya kredi kefaleti sağlandı. Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artırımlarından ardından ihracatı geliştirme anonim şirketinin sermayesi 6 milyar liraya yaklaşacak.

- Biz bunu yeterli görmüyoruz. İhracatçılarımız için finansmanın kefalet kolaylığı yanında ihracatçılarımızın piyasa şartlarında en uygun krediyi alabilmesi için aynı şirket bünyesinde yeni uygulama başlattık. Bilindiği gibi hizmetler sektörü malların üretimine ve ticaretine sağladığı kritik girdilerle, ekonomik kalkınmada giderek önemli bir rol oynamaya başladı.

Film ve dizi ihracatı...

- Sağlık, spor, eğitim, fuar, Film, yazılım ve lojistik gibi birçok hizmet sektörünü Nisan 2022'de kamuoyuna açıkladık. Sağlık hizmetinde 2021'de 1.7 milyar dolar, 2022'de 2 milyar dolar geliri yakalayacak bir yere doğru gidiyor. Artık bu alandaki hedefimizi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirliyoruz.

- Film dizi hizmet sektörü... Sektör verileri 2022 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 750 milyon dolar ihracat hacmini yakaladığını gösteriyor. Bu yıl 1.5 milyar dolar ihracat ile 1.5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.