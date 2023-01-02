Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 16:02, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 16:03
MSB'nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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