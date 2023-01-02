Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
e-Devlet'te 'dijital kimlik' uygulaması hayata geçirilecek
e-Devlet'te 'dijital kimlik' uygulaması hayata geçirilecek
4 öğrencili bölümde, 2'si profesör 11 eğitimci
4 öğrencili bölümde, 2'si profesör 11 eğitimci
Orta gelirliye konut projesinin detayları ne zaman açıklanacak?
Orta gelirliye konut projesinin detayları ne zaman açıklanacak?
Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi
Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi
Özel okul ücretlerine ne kadar zam olacak? Bakan Özer'den açıklama geldi
Özel okul ücretlerine ne kadar zam olacak? Bakan Özer'den açıklama geldi
'2022'de 254 milyar ihracat gerçekleştidik, bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur'
'2022'de 254 milyar ihracat gerçekleştidik, bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur'
Bakan Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi
Bakan Karaismailoğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hattını inceledi
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini HİTAP üzerinden gönderebilecek
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini HİTAP üzerinden gönderebilecek
7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı: İşte detaylar...
7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı: İşte detaylar...
Altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor
Öğrenci ve valilik çalışanlarını taşıyan servis kaza yaptı: 6 ölü
Öğrenci ve valilik çalışanlarını taşıyan servis kaza yaptı: 6 ölü
Meclis'te ilk mesai EYT ve başörtüsü
Meclis'te ilk mesai EYT ve başörtüsü
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda
Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda
Karayolları'ndan zam açıklaması
Karayolları'ndan zam açıklaması
Düğün yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
Düğün yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
Ak Parti'den seçim açıklaması: 18 Haziran dışında bir kararımız yok
Ak Parti'den seçim açıklaması: 18 Haziran dışında bir kararımız yok
İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu
Geçen yıl en çok bu isimler tercih edildi
Geçen yıl en çok bu isimler tercih edildi
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
2022'de en çok kazandıran hisseler belli oldu
2022'de en çok kazandıran hisseler belli oldu
Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı
Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı
Başsavcılıktan 30 yaşındaki Savcının ölü bulunmasına dair açıklama
Başsavcılıktan 30 yaşındaki Savcının ölü bulunmasına dair açıklama
İstihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor
İstihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak
Ana sayfaHaberler Terör

Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 16:02, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 16:03
Yazdır
Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
Çanakkale'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
Çanakkale'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin dava yeniden başladı
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin dava yeniden başladı

Bu Habere Tepkiniz

Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.
İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatüye ilişkin açılan davayı sonuçlandırdı.
Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Gelir vergisi tarifelerinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi
Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

26 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.