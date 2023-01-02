AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 4 saat süren AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 20:27, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 20:42
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 4 saat sürdü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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