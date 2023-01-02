Akşener, Davutoğlu ile bir araya geldi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 16:59, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 17:00
Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Akşener ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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