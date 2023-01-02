Sokak köpeği ısırdı, kuduz aşısı olmak için 100 kilometre yol gitti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iş yerine giden bir vatandaş başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek ısırması sonrası yaralanan vatandaş, kuduz aşısı olmak için 100 kilometre yol gitmek zorunda kaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 17:15, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 17:17
Olay, Çelik Gülersoy Caddesi mevkiinde meydana geldi. Zafer Çoban isimli vatandaş arabasını park ettikten sonra iş yerine giderken başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ısırıldı. Büyük korku yaşayan Çoban, köpeğin uzaklaşmasıyla soluğu Safranbolu Devlet Hastanesinde aldı. İlk müdahalesinin ardından Çoban, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerindeki sağlık kuruluşlarında kuduz aşısının bulunmaması dolayısıyla Kastamonu'ya giderek ilk doz aşısını yaptırdı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çoban, her sabah işe giderken sıkıntı yaşadıklarını ve sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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