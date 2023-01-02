Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 18:41, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 18:41
- Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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