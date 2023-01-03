3 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
3 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla Başkanlık tarafından 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi"ne iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması konusunda görüşmeler yapılacak, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Gılıb Donev tarafından kabul edilecek, Enerji Bakanı Rosen Hristov ile görüşecek.
(Sofya)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Medipol Üniversitesinde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yorum Sempozyumu"nun açılışında konuşacak.
(İstanbul/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi başlayacak; HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçları yapılacak.
(İstanbul/17.00/Antalya/20.00)
2- Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçında, İspanyol ekip UCAM Murcia ile deplasmanda karşılaşacak.
(Murcia/22.30)
3- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 3'üncü etap yarışı yapılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.