Özel sektör de enflasyonla mücadele etmeli

Enflasyonla mücadele yeni yılla birlikte hız kazandı. Hükümetin sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 oranında indirim yapmasının ardından özel sektör de hareket geçti. Yıldız Holding iştiraklerinden Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatları sabitledi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den sanayicilere enflasyonla mücadele için seferberlik çağrısı geldi. Ali Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Şok Marketler'in, yeni yılın ilk gününde enflasyona karşı seferberlik başlattığını bildirdi.

ALIM GÜCÜNÜ DESTEKLEYELİM

Ülker, "Yeni yılın ilk haftasına girdik. Bizim için heyecan verici günler... Umuyorum ki halkımız için de benzersiz bir dönemin kapılarını açan, unutulmaz bir ay olacak. Çünkü yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz" dedi. Enflasyonla mücadele seferberliğinde birçok firmanın da kendilerini takip edeceğine inandığını aktaran Ülker, "Halkın alım gücünü destekleyecek bu seferberlikle tüketici enflasyonunun hızla düşeceğini, enflasyondan ötürü yaşanan olumsuzlukların hafifleyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı. Ali Ülker, temel gıda ürünlerinde önceliğin kar değil, üretim sürekliliği ve halkın ihtiyacı olduğunu belirterek, "2023'ün ilk gününde ŞOK Marketler'de başlattığımız seferberlik de bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğimizin kanıtıdır. Her zorlu dönemden sonra yeniden ve daha güçlü ayağa kalkan ülkemizin bu mücadelesinde de muvaffak olacağına gönülden inanıyor, bütün sanayici ve iş insanlarını da bu seferberliğin bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

SABİTLEME 1 YILA ÇIKMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ürünlerde fiyat sabitlemesinin herkes için çok olumlu olacağına dikkat çekti. Palandöken, "Bu marketin yaptığı gibi sabitleme uygulamalarının diğer marketlerin hatta giyimden, teknolojik aletlere kadar her alana yayılmasını temenni ediyorum. Esnaflar da sonuçta nihai tüketiciler" şeklinde konuştu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da dünyada bu tarz indirimlerin örneklerinin son 1 yıl içerisinde çok arttığına dikkat çekti. Ağaoğlu, "Diğer marketlerden de ürünlerin üzerindeki köpüğü alacak indirim ve sabit fiyat uygulaması bekliyoruz. Öte yandan bu indirim uygulamasına tedarikçilerin de destek vermesiyle tüketiciler daha da rahatlayacaktır. Ayrıca süreler de uzatılmalı dünyadaki örneklerde fiyat sabitlenme süreleri 1 yıla kadar uzuyor" dedi.