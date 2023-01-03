Suriye ordusu sabotajlara karşı sil baştan yapılanıyor
Suriye lideri Esad'a son 1,5 ayda iki ayrı suikast teşebbüsünde bulunuldu. İran kuşatmasını kırmak ve iç dengeleri sağlamak isteyen Esad, ordu, komuta kademesi, istihbarat ve polis birimlerinde kritik atamalar gerçekleştirdi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 08:19, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 08:45
Türkiye ile Şam arasında başlayan süreç iç ve dış odaklar tarafından sabote ediliyor. İçeriden Esad yönetimine "Erdoğan'la barışmayın" baskısı yapanların başında CHP ve Millet İttifakı paydaşları geliyor. Dışarıda ise Batılı ülkeler, İran ve PKK farklı yollarla süreci tıkamaya çalışıyor. Moskova görüşmesi ile resmiyet kazanan normalleşmenin perde arkasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son 1,5 ayda Esad'a iki ayrı suikast teşebbüsünde bulunulduğu, Esad'ın İran kuşatmasını kırmak ve iç dengeleri sağlamak adına Türkiye'den bazı garantiler istediği, 17 Aralık'ta Türk ve Suriyeli yetkililerin Ceble-Hımeymim Rus Üssü'nde gizli görüşme gerçekleştiği belirtiliyor.
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