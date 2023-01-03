Şüphelinin ayağından vuran polisler açığa alındı
"Bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet veren şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır"
Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı gerekçesiyle 2 personelin açığa alındığını duyurdu.
Valilik, Diyarbakır'da şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında "Narko Alan" uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şüphelinin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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