Fatih'te bir kişi, kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Fatih'te bir kırtasiyede 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'teki bir kırtasiyede 28 Aralık'ta 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, 57 yaşındaki şüpheli A.S. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, mağdur kızın, şüphelinin çalıştığı kırtasiyeye tek başına gittiği, şüphelinin diğer müşterilerin çıkmasını bekledikten sonra mağdura sarılıp cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.
Mağdurun babasının şikayetiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, 29 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
Bu karara Cumhuriyet savcılığının yaptığı itirazı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, 2 Ocak'ta, şüpheli hakkındaki söz konusu adli kontrol tedbirini kaldırarak, tutuklamaya yönelik "yakalama kararı" çıkardı.
Şüpheli, bunun üzerine yeniden gözaltına alındı. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.
Nöbetçi hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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