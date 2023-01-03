Samsun'da çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyonda 101 sikke ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 10:15, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 10:10
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Alaçam ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 101 sikke bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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