Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 10:06, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 11:09
Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında yüzde 1,46, Eylül ayında yüzde 3,08, Ekim ayında yüzde 3,54, Kasım ayında yüzde 2,88, Aralık ayında da yüzde 1,18 arttı.
ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Memurlara 2022 yılının 2. yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilmişti. 6 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 15.3 oldu.
Şuan yüzde 15.3 enflasyon farkından yüzde 7 toplu sözleşme zammı kümülatif olarak çıkarılınca memurlar yüzde 7.8 enflasyon farkını kazanmış durumda.
Toplu sözleşme gereği memurlar 2023'ün ilk altı ayında da yüzde 8 daha zam alacak.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlar yüzde 16,47'lik bir zamma hak kazanmış durumda.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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