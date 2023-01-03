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Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek

"Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz"- "Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedecekler"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 11:03, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 11:15
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Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022'den itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girildiğini ve geçen yılın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında bir noktada kapatıldığını bildirdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

Aralık 2022'de aylık bazda tüketici fiyatlarında enflasyonun yüzde 1,18 olduğunu ve yıllık bazda 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilediğini belirten Nebati, "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını OVP hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz. Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde eksi 0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE'nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72'ye gerilediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nebati, tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedecekler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

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