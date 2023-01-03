Başörtülü intörn doktorun ameliyata alınmadığı iddiasına soruşturma

29 Aralık 2022'de KTÜ Farabi Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Topaloğlu, kendisiyle ameliyata girecek olan S.S. isimli intörn doktoru ameliyathaneye almaması üzerine S.S. Prof. Dr. Serdar Topaloğlu'nu KTÜ Rektörlüğü'ne başörtüsü nedeniyle ameliyata alınmadığı şikayetinde bulundu.

Şikayetin ardından KTÜ Rektörlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. KTÜ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık 2022 tarihinde, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi'nde, bir öğretim üyemizin, başörtüsü nedeniyle bir intern öğrencimizin ameliyathaneye girişine izin vermediği yönünde, kamuoyuna da yansıyan iddialar konusunda Rektörlüğümüzce gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Prof. Dr. Serdar Topaloğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversite hastanesi içinde türban takılması yasak değildir. Türbanlı doktor, hemşire ve personelimiz ameliyathane kurallarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Meslek hayatım boyunca kamu hizmetini ifa ederek hastalarımızın iyileştirilmesi amacına hizmet etmiş biri olarak, dil, din, ırk, mezhep ya da ideoloji farklılıklarıyla ne hastamı ne de meslektaşlarımı ötekileştiren bir duruşum olmamıştır. Kaldı ki ameliyathane kurallarına riayet edilmemesi hususu esas alınarak tarafımca ilgili arkadaşa sözlü olarak uyarıda bulunduğum gibi, kişinin başörtülü olup olmaması da şahsım adına aldığım kararda hiçbir etki taşımamıştır. Bu zamana kadar ki ameliyatlarım sırasında pek çok başörtülü meslektaşım ile operasyonda yer almış bulunmaktayım. Olay bir örtünme meselesi değil, ameliyathane odasına ve özellikle ameliyata katılma koşullarını yerine getirilememesi sorunudur" ifadelerini kullandı.