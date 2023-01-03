Zamlı memur maaşları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere ücret artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.
Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.
2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.
Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2022 Temmuz (TL)
2023 Ocak (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
15.848
19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
9.707
12.149
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
12.905
17.547
ÖĞRETMEN
1/4
12.276
15.188
BAŞKOMİSER
3/1
15.810
20.073
POLİS MEMURU
8/1
13.747
17.536
UZMAN DOKTOR
1/4
18.853
23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
11.828
15.013
MÜHENDİS
1/4
16.205
20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
10.100
12.640
PROFESÖR
1/4
25.984
32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
15.311
19.367
VAİZ
1/4
12.752
15.979
AVUKAT
1/4
15.485
19.203
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
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