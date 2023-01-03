Bakan Nebati: Biz bu enflasyon devrini kapattık artık
Bakan Nebati: Biz bu enflasyon devrini kapattık artık
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'te
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'te
Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar görevlerine dönecek
Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar görevlerine dönecek
Başörtülü intörn doktorun ameliyata alınmadığı iddiasına soruşturma
Başörtülü intörn doktorun ameliyata alınmadığı iddiasına soruşturma
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Bakan Bilgin: Önümüzde daha çözülecek çok şey var
Bakan Bilgin: Önümüzde daha çözülecek çok şey var
Zamlı memur maaşları belli oldu
Zamlı memur maaşları belli oldu
İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
Bakan Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Adalet Bakanlığından yeni infaz genelgesi
Adalet Bakanlığından yeni infaz genelgesi
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız!
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız!
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Altının gram fiyatı çıkışını sürdürüyor: 1.115 TL
Altının gram fiyatı çıkışını sürdürüyor: 1.115 TL
'İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı' sonuçları açıklandı
'İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı' sonuçları açıklandı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
EYT'liler aylığı zamlı mı alacak?
EYT'liler aylığı zamlı mı alacak?
İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda
İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda
Markette 42 ürünün tamamında fiyatlar arttı
Markette 42 ürünün tamamında fiyatlar arttı
9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu
9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu
Anlaşma yarın: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Anlaşma yarın: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı: İşte yalan haberler
Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı: İşte yalan haberler
Olası zam senaryoları ile yeni maaşlar
Olası zam senaryoları ile yeni maaşlar
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zamlı memur maaşları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerine memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere ücret artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 15:51, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 19:05
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2022 Temmuz (TL)

2023 Ocak (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

15.848

19.930

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

9.707

12.149

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

12.905

17.547

ÖĞRETMEN

1/4

12.276

15.188

BAŞKOMİSER

3/1

15.810

20.073

POLİS MEMURU

8/1

13.747

17.536

UZMAN DOKTOR

1/4

18.853

23.795

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

11.828

15.013

MÜHENDİS

1/4

16.205

20.479

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

10.100

12.640

PROFESÖR

1/4

25.984

32.750

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

15.311

19.367

VAİZ

1/4

12.752

15.979

AVUKAT

1/4

15.485

19.203

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Nebati: Biz bu enflasyon devrini kapattık artık
Bakan Nebati: Biz bu enflasyon devrini kapattık artık
Dolar günü 18,73 TL'den tamamladı
Dolar günü 18,73 TL'den tamamladı
Almanya'da enflasyon son 71 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon son 71 yılın zirvesinde
İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek

Bu Habere Tepkiniz

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması

Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun.' dedi.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

Yüksek Öğretim Kurulu, Pedagojik formasyon yazısı yayımladı.
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.
5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Milli Muharip Uçak görünmez olacak!

Milli Muharip Uçak görünmez olacak!

Milli Muharip Uçak görünmez olacak!