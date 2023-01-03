Bakan Nebati: Biz bu enflasyon devrini kapattık artık
Bakan Nebati: Biz bu enflasyon devrini kapattık artık
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'te
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'te
Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar görevlerine dönecek
Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar görevlerine dönecek
Başörtülü intörn doktorun ameliyata alınmadığı iddiasına soruşturma
Başörtülü intörn doktorun ameliyata alınmadığı iddiasına soruşturma
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Bakan Bilgin: Önümüzde daha çözülecek çok şey var
Bakan Bilgin: Önümüzde daha çözülecek çok şey var
Zamlı memur maaşları belli oldu
Zamlı memur maaşları belli oldu
İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
İmzalar atıldı: Türkiye, Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp gaz satacak
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
Bakan Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Adalet Bakanlığından yeni infaz genelgesi
Adalet Bakanlığından yeni infaz genelgesi
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız!
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız!
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Nebati'den enflasyon açıklaması: Etkileri önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Altının gram fiyatı çıkışını sürdürüyor: 1.115 TL
Altının gram fiyatı çıkışını sürdürüyor: 1.115 TL
'İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı' sonuçları açıklandı
'İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı' sonuçları açıklandı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak
EYT'liler aylığı zamlı mı alacak?
EYT'liler aylığı zamlı mı alacak?
İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda
İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda
Markette 42 ürünün tamamında fiyatlar arttı
Markette 42 ürünün tamamında fiyatlar arttı
9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu
9 yaşındaki fotoğraf gerçek oldu, uzman annesinin asistanı oldu
Anlaşma yarın: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Anlaşma yarın: Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı: İşte yalan haberler
Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı: İşte yalan haberler
Olası zam senaryoları ile yeni maaşlar
Olası zam senaryoları ile yeni maaşlar
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Hukuka uygun
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı
Ana sayfaHaberler Spor

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de ciddi hakem hatası tespit edilen iki maçla ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 16:20, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 17:08
Yazdır
Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK-Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." denildi.

Söz konusu 2 karşılaşmada hata yapan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptırım uygulayacağının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararıyla söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."

- Gaziantep FK-Beşiktaş maçı pozisyonu

Ligin 15. haftasında yapılan müsabakada 26. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, oyunun durduğu anda ev sahibi takımdan Stylianos Kitsiou'nun yüzüne kafayla müdahalede bulunması üzerine pozisyon VAR'da inceleniyor.

Riva'daki odada bulunan VAR Serkan Tokat ile yardımcısı Özgür Yankaya, bir süre istişare ettikten sonra önce N'Koudou'ya sarı kart veren hakem Atilla Karaoğlan'a pozisyonda ne gördüğünü soruyor. Atilla Karaoğlan'ın "Hafif dokunuyor. Vurma yok, şiddet yok." yanıtı vermesi üzerine VAR odasından, "Kafa vurduğunu görüyorum. Kafayla vuruyor." denilerek inceleme önerisinde bulunuluyor.

Saha kenarında pozisyonu yeniden inceleyen hakeme, "Bariz burnuna vurduğunu görüyorum." uyarısında bulunulmasının ardından Atilla Karaoğlan, "Ben kafayla itiyor olarak görüyorum." diyor. Pozisyonda teması gördüğünü aktaran Atilla Karaoğlan, "Burnuna dokunuyor. Şiddet yok, vurma yok." derken, VAR odasında, "Ben de burnuna net kafa attığını görüyorum." şeklinde karşılık geliyor.

Pozisyonu farklı açılarda ve hızlarda izleyen Atilla Karaoğlan, Kitsiou ile ilgili, "Abartıyor. Ben sarı kartta kalacağım." diyerek kararını değiştirmezken, VAR'dan "Karar senin. Tamam." denmesiyle inceleme sona eriyor.

- Sivasspor-Galatasaray

Ligin 16. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında ev sahibi ekibin attığı gol, VAR incelemesiyle iptal edildi.

Pozisyonla ilgili açıklanan kayıtlarda Riva'daki VAR odasında bulunan Özgüç Türkalp ile yardımcısı Bülent Birincioğlu kendi aralarında bir süre pozisyonu istişare ettikten sonra hakem Erkan Özdamar'ı, potansiyel ofsayt incelemesi için monitöre davet ediyor.

Farklı açılardan izledikleri pozisyonla ilgili uzun süre görüş alışverişinde bulunan üçlü, Sivassporlu Robin Yalçın ile Mustapha Yatabare'nin ofsaytta olduğunu tespit ediyor.

Pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, VAR'daki Özgüç Türkalp ile Bülent Birincioğlu'na, "Bana ofsayt var mı onu söyleyin." diye sesleniyor. Bunun üzerine, "Ayakları göremiyoruz." yanıtı geliyor. Sonrasında da pozisyonun ofsayt olduğu görüşü Özdamar'a iletiliyor.

Bunun üzerine Erkan Özdamar, golü iptal ederken oyunculara, "Ofsayt" diye açıklama yaptığı da duyuluyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
MHK'den 3 hakeme yaptırım
MHK'den 3 hakeme yaptırım
Süper Lig'de 2022'de 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi
Süper Lig'de 2022'de 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvurdu
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvurdu
Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
Ronaldo yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak
Ronaldo yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak
2022'yi Galatasaray lider bitirdi
2022'yi Galatasaray lider bitirdi

Bu Habere Tepkiniz

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması

Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun.' dedi.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

Yüksek Öğretim Kurulu, Pedagojik formasyon yazısı yayımladı.
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.
5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Milli Muharip Uçak görünmez olacak!

Milli Muharip Uçak görünmez olacak!

Milli Muharip Uçak görünmez olacak!