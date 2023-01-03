Orta Gelirliye Konut Kampanyası: Faiz oranı 1'in altında olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelecek hafta açıklayacağımız Kredi Garanti Fonu ile adeta devrim yapacağız" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Bey'le saat 10'da bir açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında geniş bir paket açıklayacağız. Oranları 1'in altında olacak şekilde yarın bakanımızla açıklayacağız.

Konut fiyatlarıyla ilgili amacımız konut edinimi sağlamak. Haftaya Salı günü ayrıntılarını vereceğimiz bir Kredi Garanti Fonu (KGF) paketimiz var. Bir tanesi de konut üretimine yönelik desteklemeler.

Amacımız çok düşük faiz oranlarıyla 2-3-5. konutu sahiplendirmek, bunun üzerinden para kazanmak ya da satıcının "böyle bir kampanya başladı ben fiyatları artırayım bunun üzerinden bir kazanç elde edeyim" gibi şeklinden bir tavıra asla izin vermemek ve üretimi artırmak. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre, Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisinde çalışmalarımızı neticelendirdik."