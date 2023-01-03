Boğaya balyozla eziyet eden sanığa tahliye
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğanın başına defalarca balyozla vurduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanan Mustafa Yaprak, tahliye edildi.
Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yaprak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar İbrahim, Abiddin, Rıdvan ve Muzaffer Bayram da avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu.
Sanık Mustafa Yaprak, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bana tekme attı. Ben de can havliyle balyozu kullandım. Tam olayı hatırlamamakla birlikte balyoz kapının yanında duruyordu. Balyozu aldım. Acımdan hatırlayamamakla birlikte 3-4 kere vurmuş olabilirim. Balyoz ile vurduktan sonra hayvanın ayaklarını bağladık. Hayvan hareket etmesin diye kaldıraç gibi bir şey vardı ona bağladık. Sonrasında kaldıracı biraz havaya kaldırdık. Hayvanı bu şekilde kestik. Çok pişmanım. Keşke hiç yaşanmasaydı. Tahliyemi talep ediyorum."
Tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, sanık Mustafa Yaprak'ın "Ceza infaz kurumunda tutuklu kaldığı süre, suçun mahiyeti, cezanın alt ve üst sınırı, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması, yargılama sonucunda ceza alması durumunda dahi infaz süresini" göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep baroları ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneğinin suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle davaya katılma taleplerini reddetti.
İddianamede sanıklar Mustafa Yaprak, İbrahim Bayram, Abiddin Bayram, Rıdvan Bayram ve Muzaffer Bayram hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
- Olay
Kırsal Hocaköy Mahallesi'nde, 28 Kasım 2022'de kasaplık yapan bir kişinin kesimi yapılacak boğayı, çuval geçirilen başına balyozla vurarak bayıltmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, büyükbaş hayvanın başına balyozla vuran Mustafa Yaprak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun.' dedi.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı
TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!
Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!
Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.