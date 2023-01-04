4 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Kütüphanesi'nde Süleyman Saim Tekcan Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- AK Parti ve İYİ Partinin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/11.45/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuracak.

(Ankara/10.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Villa Vodno'da, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile Başbakanlık Toplantı Salonu'nda görüşecek.

(Üsküp/10.30/11.25)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.30)

4- TCMB, aralık ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor, Galatasaray-MKE Ankaragücü ve Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/17.00/İstanbul/17.00/20.00/Konya/20.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçlarında Bahçeşehir Koleji, Belçika'dan Filou Oostende'yi konuk edecek; TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımıyla, Darüşşafaka da Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Atina/20.30/Lizbon/22.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 8. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya'nın Polkowice takımını, B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

(İstanbul/Mersin/19.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off turu ilk maçlarında Nesibe Aydın, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan'ın UNI Györ, OGM Ormanspor da Belçika'nın Castors Braine takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/Györ/20.00/Braine-I'Alleud/21.30)

5- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilen İtalyan Daniele Santarelli, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/16.30)

6- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 4'üncü etap yarışı yapılacak.