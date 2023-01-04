Şimdi de emanet oy kavgası: CHP-İYİ Parti gerilimi 2018'in defterlerini açtırdı
İmamoğlu aleyhindeki yargı kararıyla büyüyen CHP-İYİ Parti gerilimi, emanet oy tartışmasına kadar vardı. CHP, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye verdiği emanet oyları geri almak için hesap yapmaya başladı. CHP'de 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı yarışına katılan Meral Akşener'in yüzde 7, partisinin ise milletvekili seçiminde yüzde 10 oy aldığı hatırlatılıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının ardından başlayan CHP-İYİ Parti gerilimi, emanet oy tartışmasına kadar vardı. CHP, İYİ Parti'ye 2018 seçimlerinde verdiği emanet oyları geri almak için hesaplar yapmaya başladı.
6'lı masada büyük fırtına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarının "Kazanacak bir isim aday gösterilmeli" diyerek belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmesiyle başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendisine örtülü olarak gönderilen 'çekil' mesajına, iki başkana "Ya bana katılın ya önümden çekilin" diyerek rest çekti.
İKİNCİ KRİZ: SARAÇHANE
Bu çıkışın ardından bir süre soğumaya bırakılan kriz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının ardından yeniden patlak verdi. Kılıçdaroğlu'nun karar açıklandığı saatlerde Almanya'da olmasını fırsat bilen İmamoğlu ve Akşener, Saraçhane'de 'korsan' bir miting düzenleyerek gövde gösterisi yaptı. Miting adeta İmamoğlu'nun adaylık mitingine dönüştü. Mitingin kendinden habersiz düzenlendiğini belirterek rahatsızlığını ortaya koyan Kılıçdaroğlu, yeniden inisiyatifi eline alarak 1 gün sonra tüm 6'lı masa üyeleri ile birlikte bir miting daha düzenledi. Ancak bu da krizi bitirmeye yetmedi. Kılıçdaroğlu, Akşener'e açıktan bir mesaj vererek "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" uyarısı yaptı. Akşener'in cevabı ise aynı sertlikte oldu: "Mersin hariç diğer tüm belediye başkanları, CHP ve İYİ Parti'nin çalışmaları sonucu seçildi. O kadar büyük saygısızlıklar gördüm ki bu süre içerisinde, o çok ayıp bir şeydi. Kendi seçtirdiğim belediye başkanı için kimden izin alacağım, öyle bir durumumuz yok. CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumlulukları bize ait."
CHP EMANET OYLARI İSTİYOR
- İkinci krizin aşılması için iki lider 6'lı formatın dışına çıkarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşen görüşme sonrasında 'Kriz çözüldü' görüntüsü verilse de çatışma derinden devam ediyor. İki taraf simdi de eski defterleri karıştırmaya başladı. Seçime girebilmesi için 2018'de 15 vekili ödünç veren CHP, bu kez de İYİ Parti'den 'emanet' oyların dönüşünü bekliyor. İYİ Parti'nin 2018'de barajı geçmesi için tabandan bazı CHP'lilerin oy verdiğini ifade eden CHP'li kurmaylar, İYİ Parti'nin bahsedildiği gibi oy oranı bulunmadığını savunuyor.
OYLAR GERİ DÖNECEK
CHP'de 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı yarışına katılan Meral Akşener'in yüzde 7, partisinin ise milletvekili seçiminde yüzde 10 oy aldığı hatırlatılıyor. Akşener ile İYİ Parti arasındaki oy farkının, İYİ Parti'nin o dönem yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajını geçmesi için verilen emanet oylar olduğu iddia ediliyor. CHP'de 2023 seçiminde verilen emanet oyların İYİ Parti'den geri geleceğini konuşuluyor. CHP kanadı, İYİ Parti'nin Atatürkçü söylemlerini artırsa da ulusalcı, milliyetçi sol oylarının geri döneceğinden emin. Masadaki diğer ortaklardan olan DEVA Partisi'nde de aynı görüş hakim. Deva'nın kurmayları İYİ Parti'nin oylarının kırılgan olduğu savunuyor ve İYİ Parti'nin gerçekte topluma yansıyan oy oranlarına sahip olmadığı belirtiliyor.
Mehmet GüneyMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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