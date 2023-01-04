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FETÖ Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü, kendisini sahiplenen Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. Örgüt, buralarda her yıl binlerce etkinlik düzenliyor. "A'dan Z'ye Hizmet" adlı kitap Almanca yayımlanıp dağıtıldı. Örgütün 'vefa ülkeleri' diye adlandırdığı listenin başında Almanya, Yunanistan, Hollanda ve Norveç geliyor. Yalnızca Norveç'te 2022'de 6 binden fazla etkinlik yapıldı. Güvenlik kaynaklarının tespitine göre örgüt, Türkiye'deki güncel yapılanmasını bu ülkelerden elde ettiği kaynaklarla destekleme kararı aldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 07:45, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 07:28
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FETÖ Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor

Türkiye'deki güncel yapılanması gerçekleştirilen operasyonlarla sekteye uğrayan FETÖ, rotayı yurt dışına kırdı. Bu kapsamda ülkeleri kategorize eden terör örgütü, bunları da Türkiye'deki uzantıları ile paylaştı. Güvenlik kaynaklarının tespitine göre örgüt, FETÖ'cülere vatandaşlık veren, bazılarına da maaş bağlayan ülkeleri "vefa ülkeleri" olarak adlandırdı. Örgüt Türkiye'deki güncel yapılanmasını bu ülkelerden elde ettiği kaynaklarla destekleme kararı aldı. Örgütün vefa ülkeleri listesinin başını Almanya, Yunanistan, Hollanda ve Norveç çekiyor.

1 YILDA 6 BİN ETKİNLİK

Örgüt içi dağılmaların önüne geçmek isteyen FETÖ, tabanına Almanya ve Hollanda'dan siyasi destek alındığını, bu desteğin maddi desteğe dönüşeceğini iletti. Bu ülkelerde etki alanını genişletmek ve yabancıların desteğini almak isteyen örgüt, propagandaya hız verdi. Firari FETÖ'cüler yerel halkı etkilemek için "A'dan Z'ye Hizmet" kitabını Almanca yayınlatıp dağıttı. Norveç'te ise "Norveç Hizmet Hareketi" çatısı altında faaliyet yürüten FETÖ dernekleri, geçtiğimiz 2022 yılında ülke genelinde 6 binden fazla etkinlik düzenledi.

Almanya'ya akın

  • 15 Temmuz'dan sonra Almanya'ya sığınma başvurusu yapanların sayısında 2022 yılında patlama yaşandı. Alman resmi makamları Ocak-Kasım döneminde 20 bin 802 Türk vatandaşının sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları da FETÖ'cülerin bu konuda organize şekilde çalıştığını, başvuru yapanlara yol gösteren özel ekipler kurulduğunu ifade etti. Örgüt firarilerinin en çok sığındığı ülke olan Almanya, 130 FETÖ'cünün iade talebine olumlu cevap vermedi. Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, 17-25 Aralık kumpasının savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara ve eski subay İlhami Polat gibi FETÖ'cü teröristlere sığınma izni veren ilk ülke Almanya oldu. FETÖ'nün medya ayağındaki Abdullah Aymaz ile Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da Almanya'da.

İade etmiyorlar

FETÖ'cülerin Avrupa'da sığındıkları ülkelerden biri de İngiltere. Örgütün finansörlerinden Akın İpek başta olmak üzere birçok terör örgütü mensubu İngiltere'de yaşıyor. Ankara, Londra'dan İpek'in iadesini istedi ancak başvuru geri çevrildi. Kapatılan Bugün TV'nin eski genel yayın yönetmeni Tarık Toros, eski Zaman gazetesi yazarı Kerim Balcı ve eski Radikal gazetesi Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık da İngiltere'deki FETÖ'cüler arasında. İskandinav ülkeleri de FETÖ'nün sığınaklarından. PKK'nın yanı sıra FETÖ'cülerin de içinde olduğu 73 terörist İsveç'te. FETÖ'nün sözde medya sorumlusu Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt bu ülkede Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor. Erkam Tufan Aytav ile Levent Kenez de İsveç'e kaçan FETÖ firarilerinden.

Şahin Şen

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