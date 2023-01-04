Ali Babacan'dan adaylık açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir televizyon programında 2023 Cumhubaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Altılı masa mutabakata varırsa, en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." cevabını verdi.
2023 seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, altılı masanın kimi aday göstereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Altılı masa kurulduğundan bu yana bir takım çekişme ve anlaşmazlıklar kamuoyuna yansıdı. Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağı yönünde ortaya atılan iddialar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken açıklamaları oldu. Tüm bunların ardından Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında bir gerilim olduğu iddia edildi.
İkili daha sonra baş başa yemekte bir araya geldi. Sonuçta Millet İttifakı olarak sürekli görüşen liderler henüz bir isim üzerinde netleşmiş değil. Gelişmeler bu yöndeyken az önce dikkat çeken bir adaylık açıklaması geldi.
"EN İYİ ŞEKİLDE BEN YAPARIM"
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime giden süreci değerlendirdi. Babacan adaylığına yeşil ışık yakarak, "Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. 6'lı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi.
Altılı masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." dedi. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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