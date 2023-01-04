İşte Suriye'deki dört temel hedef
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya dönüşü gazetecilere Suriye'deki hedefleri sıraladı: İç savaşı bitirecek kalıcı barışı tesis etmek, terörden arındırmak , ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenli geri dönüşleri sağlamak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninden dönüşünde ziyarete eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu şunları söyledi:
Suriye muhalefetiyle Türkiye arasında temas oldu. Muhalefetin temsilcileriyle ben de görüştüm. Aslında muhalefet, rejimle epeydir müzakere ediyor. Önümüzdeki süreçte, rejimle siyasi düzeyde yapacağımız görüşmelerden önce muhalefet ile görüş alışverişinde bulunacağız. Muhalefetin aynı zamanda garantörüyüz. Dolayısıyla biz muhalefete rağmen bir adım atmıyoruz.
GÜVENLİ DÖNÜŞ OLACAK
Bir de şöyle bir yorum yapılıyor, 'Türkiye rejimle uzlaşacak, dolayısıyla herkesi zorla Esad'a teslim edecek.' Öyle bir şey yok, geri dönüşler olur ama güvenli ve onurlu bir şekilde. Burada BM ve AB'nin de angajmanı olacak tabii ki. Hem Türkiye'den hem de diğer komşu ülkelerden Suriyelilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için rejimle angajmana girilmesi gerekiyor. Ama sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yazdığı gibi, 'İnsanları rejime teslim et, rejim ne yaparsa yapsın' şeklinde bir yaklaşımımız yok.
SINIR BÜTÜNLÜĞÜ
ABD'den bize "Bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor" diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. Yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD'nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Suriye'de temel hedefimiz, kalıcı bir istikrarı, barışı tesis etmek, terörden arındırmak, sınır bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü korumak. Bu arada Çavuşoğlu dün Suriye muhalefet liderleriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD VE RUSYA SÖZÜNÜ TUTMADI
ABD, bize YPG ile ilgili yeni bir öneriyle gelmedi. Gelmesine de gerek yok. 2019 mutabakatına ilişkin Ruslar da sözlerini tutmadılar, Amerikalılar da tutmadı. Bu sözlerini yerine getirsinler yeter. Bir de ABD ile eski Dışişleri Bakanı Tillerson geldiği zaman birlikte açıkladığımız 90 günlük bir Münbiç Eylem Planımız vardı, orada da sonuç sıfır
İSVEÇ ÇOK DAHA FAZLA ADIM ATMALI
ABD ziyaretimiz 17 Ocak'ta başlayacak. İsveç ve Finlandiya'nın durumunu herkesle görüşüyoruz. Brezilya'da Almanya Cumhurbaşkanı'yla görüştük. Alman Cumhurbaşkanı'nın "İsveç Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde NATO üyeliği konusunda mutabık kaldınız mı" sorusuna, "Evet, ama çok daha fazla adım atmaları gerektiği konusunda anlaştık" dedim.
Betül UstaMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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