Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı

DUYURU

(04 Ocak 2023)

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) Sonuçları Açıklandı

4 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın (2022-Arabuluculuk) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sonuçlar için Tıklayınız.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Öte yandan 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

4 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması ile elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI