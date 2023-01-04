Ankara'da servis araçları çarpıştı: 2'si ağır 25 yaralı
Ankara'da iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 10:51, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 11:15
Kaza, Temelli-Polatlı yolunda meydana geldi.
Servis minibüsüne yolda ani fren yapması sonucu başka bir servis aracı çarptı.
Meydana gelen kazada 2'si ağır toplam 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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