Aynı araca 2 kez çarpan ve 63 suç kaydı olan sürücü serbest
Kadıköy'de aynı araca 2 kez çarptığı iddiasıyla yakalanan ve 35'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 63 suç kaydının olduğu tespit edilen taksi sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir ticari taksinin 30 Aralık 2022'de D-100 kara yolu Fikirtepe mevkisinde ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde 2 kez aynı araca çarparak hasara sebebiyet vermesi nedeniyle Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Araçların seyir güzergahlarını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından inceleyen polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri taksinin sürücüsü R.Ş'yi (35) 3 Ocak'ta yakaladı.
Şüphelinin 35'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 63 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinde müştekileri tanımadığını öne sürerek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Kanser tedavisi gördüğünü belirten R.Ş, "Yaklaşık 4-5 aydır evden çıkamıyorum. Çalışamadığım için maddi sıkıntılar yaşıyorum. Bakmakla yükümlü olduğum iki tane engelli dayım var. Annem rahatsızdır. Ben böyle bir olayda onları neden riske atayım? Ben 7-8 yıldır herhangi bir şekilde bir olaya karışmadım. Ben bu suçu işlemedim." iddiasında bulundu.
Savcılık, şüpheli R.Ş.'yi "kasten yaralama" suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
- Ehliyetine el konuldu
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında müştekilerle ilgili uzaklaştırma kararı alınmasına hükmetti.
Şüpheli R.Ş'nin haftada iki gün imza atma koşuluyla serbest bırakılmasını karara bağlayan mahkeme, şüpheli hakkında ayrıca, "her türlü taşıtı kullanamamak ve sürücü belgesine el konulmasını" içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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