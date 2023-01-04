TİSK Başkanı Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüştü
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 12:57, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 12:58
TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmede, asgari ücret başta olmak üzere, çalışma hayatının güncel konuları değerlendirildi.
Asgari ücret işveren desteğinin ele alındığı görüşmede, küçük-orta işletmeleri korumak için tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi yönündeki işveren talepleri de Bakan Bilgin'e iletildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız