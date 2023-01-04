TİSK Başkanı Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüştü

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmede, asgari ücret başta olmak üzere, çalışma hayatının güncel konuları değerlendirildi.

Asgari ücret işveren desteğinin ele alındığı görüşmede, küçük-orta işletmeleri korumak için tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi yönündeki işveren talepleri de Bakan Bilgin'e iletildi.