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'Yeni Evim Kampanyası'ndan 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek

Sunulacak yeni finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor- Haksız fiyat artışlarına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, değerleme kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir denetleme komisyonu kurulacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 12:59, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 13:36
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'Yeni Evim Kampanyası'ndan 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının orta gelirlilerin konut sahibi olması amacıyla duyurduğu "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda başlangıç tarihi 16 Ocak olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanlığın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasıyla, 81 ilde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli ilk evini alacak vatandaşların piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla konut sahibi olması hedefleniyor. Projeden 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek.

İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

- Alınan konut 5 yıl satılamayacak

Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.

Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek. Konut almak isteyenler bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

- Projenin 250 sektörde çarkları hızlandırması bekleniyor

Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı şirketlerin projeleri, 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

Evler sıfır ve sosyal donatı alanları öncelikli, Deprem Yönetmeliği'ne uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar olacak. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.

Projeyle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarklarının hızlanması, şehirlerin ekonomilerinin güçlenmesi ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

- Fiyat artışına karşı denetleme komisyonu kurulacak

Haksız fiyat artışlarına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, değerleme kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir denetleme komisyonu kurulacak.

Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak.

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin, "Şu anda yüzde 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 990 bin lira ödemiş olacak." dedi.

Nebati, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın tanıtım toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta gelir düzeyindeki vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırdıklarını belirten Nebati, ayrıca konut üretim arzında bir iyileştirme yapılması için Kredi Garanti Fonu paketi sunduklarını söyledi. Nebati, bu cazip imkanlarla bir taraftan konut üreticilerinin bir taraftan da konuta ulaşmakta zorluk çekenlerin rahat etmesinin amaçlandığını bildirdi. Bakan Nebati, "Bugünkü koşullar içinde son dönemin en önemli kampanyalarından bir tanesi." diye konuştu.

Özverili bir kampanya oluşturduklarını vurgulayan Nebati, geçmiş projelerde fırsatçılık yapmaya çalışanlar olduğunu, buna yönelik de tedbir aldıklarını ifade etti. Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Madem ki fırsatçılar var, vatandaşımızı da rahatsız edecek boyuta ulaşan fahiş fiyat artışlarını günün kısa karı olarak görenlerin önceden tespit edilmesi bizim açımızdan en önemli kısmıydı. Dolayısıyla kampanyanın hazırlıkları ve talepler bize ulaşmaya başladığı andan itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla Risk Analiz Merkezimiz, Gelir İdaresi Başkanlığımız, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız ve bankalarımızla fiyatların şu anda hangi seviyede olduğu, 2022 yılında oluşmuş köpüklerin de gittiği fiyatlamaları aldık, elimizde. Konut satışlarıyla ilgili tapu dairelerinde rayiç bedelleriyle ilgili her türlü bilgiyi bugünkü ortamda almak çok kolay, bunlar da bizde. Buradan vatandaşlarımıza ve özellikle satıcılara sesleniyorum, bu vatandaşa yönelik özverili bir kampanya. Lütfen bu kampanyadan ihtiyacı olanlar faydalansın, ihtiyacı olanlar kampanyayı sürüklesinler. Gelir İdaresi Başkanlığımız, Vergi Denetim Kurulumuz, Risk Analiz Merkezimiz ile beraber Maliye kesimimiz çok ciddi şekilde yaptırımların en ağır uygulanacağı bir süreci takip ediyorlar."

- Örnek ödeme modeli

Kampanyada ilk 3 yıl hane halkı geliri de baz alınarak Hazine taksit desteği sağlayacaklarına aktaran Nebati, şu bilgiyi verdi:

"Bugün yüzde 1,20 ile 1 milyon liralık kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle konut sahibi olabilir. Bu sistemle 0,69 ile ilk 3 yılda vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek. Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme oluşuyor. Hane halkı gelirini de 15 bin lira varsaydığımızda yüzde 30'luk bir ödeme payıyla konut sahibi oluyor. İkinci yıl bunu 5 bin 400'e çıkarıyoruz. Üçüncü yıl 6 bin 480 liraya çıkıyor. Bu ne demektir, kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda konuta yerleşinceye kadar bütün yükünü almış oluyoruz. Vatandaş buraya sanki kira ödüyormuş gibi girmiş olacak. Kiracıysa da ödediği kira miktarı eve taşındıktan sonra onun hane gelirine eşitlendiği için çok ciddi şekilde ödeme kolaylığı sağlanmış olacak. 4'üncü yılda 10 bin 315 lira takside çıkıyor. Burada da azami yüzde 39, dünya standardı bunlardır, ödeme yapmaya başlıyor. Her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 liraya geliyor. Şu anda 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 990 bin lira ödemiş olacak."

- Kampanyadan yararlanabilecekler

Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. Bölge'de azami geliri 80 bin lira, 2'nci Bölge'de azami geliri 65 bin lira, 3'üncü Bölge'de azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.

Kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği olanların, evi bulunanların kapsam dışında kaldığını belirten Nebati, "Aile içindeki birey, gelirinin olması kaydıyla, sistem içinde olması kaydıyla ve son iki ayın 9'unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabilecek. Ev hanımına eşi kefil olabilecek, çalışan eş diğerine kefil olup alabilir. Aile içinde ev olmaması lazım. Buradaki amacımız ev sahibi olmayı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Konutun 5 yıl satılamayacağını vurgulayan Nebati, 1'inci ve 2'nci Bölge için konut sahipliğinin o ilde en az bir yıl ikamet etme şartına bağlı olduğunu söyledi. Bakan Nebati, "Herhangi bir ilde gelip yatırım amacıyla İstanbul'da konut alma peşine düşülmesin." dedi.

Kampanyanın Hazineye yükünün kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu vurgulayan Nebati, yaş sınırı bulunmadığını, ekonomik hayata girmiş olmanın, bir bankadan kredi alabilir durumda bulunmanın yeterli olduğunu belirtti.

Nebati, yararlanacak kişilerin son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Programdan yararlanacakların hiç konutu olmamalı. Kırsaldaki evler ve devre mülkler bu kriter kapsamda değerlendirilemez. Araziniz, arsanız, tarlanız var, bunlar kapsam dışında." diye konuştu.

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