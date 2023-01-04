Seçim tarihi öne çekilir mi? Erdoğan'dan yanıt

Siyasetin gündemi seçim tarihi... 18 Haziran 2023 tarihi öne çekilir mi? Seçim için olası tarihler neler? AK Parti Merkez Yürütme toplantısında seçim tarihine yönelik 3 farklı alternatif üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda konuşulan 3 seçim tarihine ilişkin "Kamuoyunda ne konuşuluyorsa hepsi bizim gündemimize gelir" yanıtını verdi.

Siyasette bir süredir 18 Haziran olan seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği de tartışılıyor.

Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, seçim tarihine yönelik 3 farklı alternatif üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri ön plana çıktı.

ERDOĞAN'DAN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kulislerde konuşulan 3 farklı seçim tarihine ilişkin "Kamuoyunda ne konuşuluyorsa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz" dedi.

Öte yandan seçim tarihinin ne zaman açıklanacağına sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

360 OY GEREKLİ

Seçimlerin öne alınması için Meclis'te 360 kabul oyu gerekiyor. Bu nedenle muhalefetle görüşme yapılması kararlaştırıldı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yeni seçim kanununun geçerli olacağı tarih olan 6 Nisan'dan sonra yapılacak erken seçime sıcak bakmıyor. Seçim tarihi, Meclis kararı ile öne alınamazsa, ikinci bir yol daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshetme kararının Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, 60 günlük süreç işliyor. 60 günün tamamlandığı ilk pazar seçime gidiliyor.

Seçim tarihinin, Cumhur ittifakı ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur ve emekli zammı yüzde 30'a çıktı

Memura ve emekliye yapılan zam oranı artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı. En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu. Erdoğan, asgari ücret desteğini de 400 liraya yükseltme kararı aldıklarını söyledi.