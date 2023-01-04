TİSK Başkanı Akkol'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret desteği teşekkürü
"Atılan bu adım, başta küçük-orta ölçekli işletmelerin korunmasına sağlayacağı katkı ile ülkemiz çalışma hayatı için son derece kıymetlidir"
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarıldığı müjdesinin verildiğini anımsattı.
TİSK olarak, asgari ücret desteğinin artırılması taleplerinin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:
"Atılan bu adım, başta küçük-orta ölçekli işletmelerin korunmasına sağlayacağı katkı ile ülkemiz çalışma hayatı için son derece kıymetlidir. Bu vesile ile bugüne kadar ilettiğimiz tüm beklentilerimizi dinleyen ve desteklerini işletmelerimizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin'e çalışma hayatımız adına bir kez daha teşekkür ederiz."
TİSK olarak ülkeye, işletmelere ve çalışanlara katkı sunacak her adım için ellerini taşın altına koyacakları yönündeki açıklamalarını anımsatan Akkol, "Tüm çalışmalara da bu ilke üzerinden yaklaşıyoruz. Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak uygulamaların hayata geçmesi için çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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