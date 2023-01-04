TBMM Genel Kurulu toplandı

Akar, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, partisinin iktidarları döneminde kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda da bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak hedeflerimizi aşacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız." dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Rize-Artvin Havaalanı'nda yaşanan taksi sorununa değindi.

Havaalanına Artvin plakalı taksilerin alınmadığını söyleyen Bayraktutan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'gerekeni yapın' şeklindeki talimatına rağmen ne yazık ki ilin yöneticileri, Rize Valiliği, Artvin Valiliği talimatın gereğini yapmıyor. Eğer bu havaalanı Rize-Artvin Havaalanı ise adının gereği yapılmalı, iki şehir de eşit şartlarda yararlanmalı." ifadesini kullandı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da Erzurum'un sorunları ve beklentilerine ilişkin yaptığı konuşmada, hayvancılık ve tarımın bölge açısından önemini dile getirdi.

Göletlerin ve barajların bir an önce tamamlanmasının, tarımsal beklentilere cevap vereceğini belirten Aydın, süt tanklarının çoğaltılmasını da talep etti.