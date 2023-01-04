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Malatyalı Astsubay trafik kazasında şehit oldu

Konya'da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan askeri araçta bulunan Malatyalı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur şehit düştü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 16:11, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 16:15
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Malatyalı Astsubay trafik kazasında şehit oldu

Konya Adana Karayolu'nun 15. Kilometresinde 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığına ait, Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet, A.T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Karapınar ilçesinde görevli Malatyalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ile Piyade Er Halil Seltan olay yerinde şehit olurken, erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı.

Kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun'nun acı haberi Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Tenzile sokakta bulunan baba evine ulaşırken, sokağa ise Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun'un naaşın Malatya'ya getirildikten sonra yarın Şehir Mezarlığı'nda defnedilmesi bekleniyor.

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