Eda Taşpınar'ın ifadesi ortaya çıktı
Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Savcılıktaki ifadesinde "İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Bu durum için gerçekten üzgünüm'' diyen Taşpınar, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Taşpınar, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
"Alana girdiğimde 2 tane turist fotoğraf çekiniyordu, ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm''
Şüpheli Taşpınar'ın savcılıktaki işlemleri yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taşpınar savcılıkta verdiği ifadesinde fotoğraftaki şahsın kendisi olduğunu kabul ederek, ''Sosyal medya hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Sultanahmet'te bulunan otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane turist fotoğraf çekiniyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm'' dedi.
"Korktuğum için fotoğrafları kaldırdım''
Şüpheli Taşpınar ifadesinin devamında, "İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta bir uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm, özür dilerim. Bu fotoğrafları sosyal medyada yayınladıktan sonra yapılan paylaşımları görmem üzerine korktuğum için fotoğrafları kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim'' ifadelerini kullandı.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Taşpınar, daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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