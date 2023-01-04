AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yargıtay'ın paylaştığı siyasi partilerin üye sayılarındaki son duruma göre, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 241 bin 230 olduğunu belirterek, "Tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamının 4,5 katı üyesi ile AK Partimiz, tarihte bugüne kadar bir siyasi organizasyonun ulaştığı en yüksek üye sayısına erişmiş oldu." ifadesini kullandı.
Kandemir, sosyal medya hesabından, bugün Yargıtay'ın siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumu kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.
Açıklanan rakamlara göre, AK Parti üye sayısının 11 milyon 241 bin 230 olduğunu aktaran Kandemir, "Tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamının 4,5 katı üyesi ile AK Partimiz, tarihte bugüne kadar bir siyasi organizasyonun ulaştığı en yüksek üye sayısına erişmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Siyasi partiler için üyeliğin, seçmenle kurulan güçlü bağ ve güvenin sembolü olduğunu vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti:
"Bizim için üyelik nicel bir anlam ifade etmenin ötesinde; kapı kapı dolaşmanın, gönül birlikteliği sağlamanın bir ürünüdür. Partimiz her meslek grubundan, her sosyolojiden, her yaştan, her toplumsal kesimden üyesiyle ülkemiz siyasetinde en geniş tabana oturmuştur ve yola çıkarken kendisini nitelediği haliyle milletin partisi olmaya devam etmektedir. Üyelik, bir siyasi yapı ile kurulan en kalıcı, en onurlu, en samimi, en güzel bağdır. Partimizin, bizim için en değerli makamında bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.
11 milyon 241 bin 230 kişilik geniş bir aile olmanın mutluluğu ile bu birlikteliğin inşasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, ana kademe teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, dünyaya örnek teşkilat modelimiz ile yeni üyeler, gönüller kazanarak partimizi, demokrasimizi büyütmeye devam edeceğiz."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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