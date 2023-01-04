Hilal Kaplan: İftirayı atan herkesi dava edeceğim
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan Birgün Gazetesini iftira içeren paylaşımını yayan herkesi dava açacağını belirtti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 17:40, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 17:42
Gazeteci ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan, Birgün gazetesinde yer alan habere tepki gösterdi. Birgün Gazetesi Kaplan'ın TRT'den 1 milyon liralık maaş aldığını iddia etti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hilal Kaplan, hedef göstererek paylaşım yapan herkesi dava edeceğini açıkladı.
İşte Kaplan'ın paylaşımı
"TRT Yönetim Kurulu senelik tüm masrafını beni hedef göstererek ilişkilendiren muhabir, gazete, tivit atan, tiviti paylaşan herkesi dava edeceğim.
İftirayı atan Osman Kavala'nın gayriresmi yayın organı Birgün;
Yayan İyiPartili YeniÇağ,
SPli Milli Gazete ve FETÖcüler
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