İmamoğlu: Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesinde çalışan ve terörle irtibatlı- iltisaklı olduğu iddia edilen itfaiye eri Muharrem Kılıç ile ilgili "Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek. Bu yalanları, bu iftiraları atanlar gidecek." dedi.
Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adil olmadığını öne sürdü.
Bir önceki toplantıda Bakan Soylu'nun, İBB'de teröristler olduğunu iddia ettiği 9 Aralık 2021 gününden 31 Temmuz 2022'ye kadar yani 8 ay boyunca her nedense kullanmadığı bir yetki olduğunu anlattığını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Nedir bu yetki? OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede verilen yetkidir. Yasanın, belediyelerde sakıncalı personelin işten çıkarılma yetkisini 31 Temmuz 2022'ye kadar İçişleri Bakanı'na verdiği nettir. Yani Sayın Bakan, sayı ve örgüt ismi vererek terörist tespiti yapmış ama tam 8 ay boyunca, terörist diye iddia ettiği kişileri yetkisi olmasına rağmen işten çıkartmamıştır. Burada 'Bakan Soylu, terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak net olarak görev suçu işlemiştir.' dedim."
İmamoğlu, bu nedenle İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
Anayasa Mahkemesinin, 28 Kasım 2019 ile 18 Nisan 2021 tarihleri arasında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmasını yasakladığını anlatan İmamoğlu, bu dönemde sabıka kayıtlarını kamu seçeneğinden almış ve sicili temiz görünen kişileri işe aldıklarını söyledi.
İstanbul İtfaiyesinde çalışan, terörle irtibatlı ve iltisaklı gösterilen itfaiye eri Muharrem Kılıç ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bu kişinin şehit kardeşi olduğunu, arşiv araştırmasının yasaklandığı dönemde adli sicilinin kamu seçeneğinden temiz olduğunu belirtti.
İmamoğlu, "Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek. Bu yalanları, bu iftiraları atanlar gidecek." diye konuştu.
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sorumlu olduğu dönemde işe alınan 1800 kişi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmediğini dile getiren İmamoğlu, "Yani Uysal ile Yerlikaya temiz, yine İmamoğlu suçlu?" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın akıllıca davrandığını, sesini çıkarmadığını ama kabahatinin büyük olduğunu öne süren İmamoğlu, "Eğer savcılığa ulaşan o raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa 'gök kubbeyi başınıza yıkarız' dedim. Yıkarız kardeşim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.
- "HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum"
Bir gazetecinin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki "İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız." sözünü hatırlatarak, HDP ile gizli bir ittifak olup olmadığı sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:
"Sorunuz elma ile armut gibi. Bir tanesi 'İşe alımla ilgili bir partiyle ortaklığınız var mı?' diye sordunuz. Ben de size net olarak, 'Hiçbir siyasi partiyle böyle bir süreçte ilişkimiz olmaz.' diye cevap vermiştim, aynı cevabı veriyorum. Benim sözlerim belli... Seçimi kazanma konusunda ortaklık değil, ortaklık ötesi, milletimin her ferdiyle ortaklığım var. Bunun içerisinde HDP'lisi de var, diğer partiler de var. Hatta iddia ile söylüyorum en az yüzde 6-7 AK Parti'li bile var. Aktif siyasetçileri de var AK Parti'nin bana oy vermiş. HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan memurlarımız ve tüm emekmlilerimize maaş artışı yüzde 30 olacağı müjdesini veriyorum
'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?
Danıştay 12. Dairesi, Nüfus Müdürü olarak görev yapmakta olan ve bu görev öncesinde bulunduğu veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosu nedeniyle yararlanmakta olduğu yan ödeme puanı düşürülen davacının maaşından yapılan kesintiyi hukuka aykırı bulan kararı onadı.
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı
TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!
Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!
Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.