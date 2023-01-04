Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adil olmadığını öne sürdü.

Bir önceki toplantıda Bakan Soylu'nun, İBB'de teröristler olduğunu iddia ettiği 9 Aralık 2021 gününden 31 Temmuz 2022'ye kadar yani 8 ay boyunca her nedense kullanmadığı bir yetki olduğunu anlattığını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Nedir bu yetki? OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede verilen yetkidir. Yasanın, belediyelerde sakıncalı personelin işten çıkarılma yetkisini 31 Temmuz 2022'ye kadar İçişleri Bakanı'na verdiği nettir. Yani Sayın Bakan, sayı ve örgüt ismi vererek terörist tespiti yapmış ama tam 8 ay boyunca, terörist diye iddia ettiği kişileri yetkisi olmasına rağmen işten çıkartmamıştır. Burada 'Bakan Soylu, terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak net olarak görev suçu işlemiştir.' dedim."

İmamoğlu, bu nedenle İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Anayasa Mahkemesinin, 28 Kasım 2019 ile 18 Nisan 2021 tarihleri arasında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmasını yasakladığını anlatan İmamoğlu, bu dönemde sabıka kayıtlarını kamu seçeneğinden almış ve sicili temiz görünen kişileri işe aldıklarını söyledi.

İstanbul İtfaiyesinde çalışan, terörle irtibatlı ve iltisaklı gösterilen itfaiye eri Muharrem Kılıç ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bu kişinin şehit kardeşi olduğunu, arşiv araştırmasının yasaklandığı dönemde adli sicilinin kamu seçeneğinden temiz olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek. Bu yalanları, bu iftiraları atanlar gidecek." diye konuştu.

Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sorumlu olduğu dönemde işe alınan 1800 kişi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmediğini dile getiren İmamoğlu, "Yani Uysal ile Yerlikaya temiz, yine İmamoğlu suçlu?" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın akıllıca davrandığını, sesini çıkarmadığını ama kabahatinin büyük olduğunu öne süren İmamoğlu, "Eğer savcılığa ulaşan o raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa 'gök kubbeyi başınıza yıkarız' dedim. Yıkarız kardeşim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

- "HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum"

Bir gazetecinin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki "İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız." sözünü hatırlatarak, HDP ile gizli bir ittifak olup olmadığı sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sorunuz elma ile armut gibi. Bir tanesi 'İşe alımla ilgili bir partiyle ortaklığınız var mı?' diye sordunuz. Ben de size net olarak, 'Hiçbir siyasi partiyle böyle bir süreçte ilişkimiz olmaz.' diye cevap vermiştim, aynı cevabı veriyorum. Benim sözlerim belli... Seçimi kazanma konusunda ortaklık değil, ortaklık ötesi, milletimin her ferdiyle ortaklığım var. Bunun içerisinde HDP'lisi de var, diğer partiler de var. Hatta iddia ile söylüyorum en az yüzde 6-7 AK Parti'li bile var. Aktif siyasetçileri de var AK Parti'nin bana oy vermiş. HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum."