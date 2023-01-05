5 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
5 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Teknoloji, Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2021 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.
(14.00/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin galasına katılacak.
(İstanbul/18.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki galasına katılacak.
(İstanbul/18.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, Gaziantep FK-Medipol Başakşehir, Adana Demirspor-İstanbulspor ve Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/17.00/Adana/Trabzon/20.00)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17'nci ve normal sezonun ilk devresinin son haftasında, Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
(Kaunas/21.00)
3- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'ne 5. etap yarışıyla devam edilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız