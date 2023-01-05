Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 09:53, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 09:54
Yunanistan'a kaçmak isterken iki gün önce Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ mensupları İ.O, R.S. ve G.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız