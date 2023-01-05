Vali'nin okuttuğu kız, öğretmen oldu
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın, Siirt'in Eruh ilçesinde kaymakamlık yaparken okula kaydını yaptırıp bir süre eğitim masraflarını karşıladığı Gülsüm Şanal, okuyup tarih bölümünden mezun oldu. Bir süre sözleşmeli öğretmenlik yapan, şimdilerde atama bekleyen Şanal, Vali Balcı ile 20 yıl sonra bir açılışta karşılaştı. Vali Balcı'nın 3 yıl boyunca eğitim masraflarını karşıladığını belirten Şanal, "Valimize bana destek olup okumamı sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinden 20 yıl önce ailesiyle birlikte Siirt'in Eruh ilçesine
bağlı Budamış köyüne göç eden ve maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen
Gülsüm Şanal, o dönem ilçenin kaymakamı olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Ozan Balcı'ya duruma anlattı. Balcı, Şanal'ın ortaokula kaydını
yaptırıp, 3 yıl boyunca da eğitim masraflarını karşıladı. Lise ve üniversiteyi
bitiren Şanal, evlenip, Erciş'e yerleşti. Bir süre sözleşmeli öğretmenlik yapan
Gülsüm Şanal, atama bekliyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın ilçede yapımı
tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışına katılacağını öğrenen
Gülsüm Şanal, tören alanına gitti. Şanal, Vali Balcı'ya sesini duyurmaya çalıştı.
Ayrılmak üzere aracına yönelen Vali Balcı'nın yanına yaklaşan Şanal, "Sayın
Valim, beni hatırladınız mı?" diye sordu ve bir süre karşılıklı sohbet
etti. Şanal, yaşadıklarını, aldığı desteği anlattı. Vali Balcı'nın "Sen
beni nasıl hatırladın" sorusuna da "Ben sizi hiç unutmadım" cevabı
verdi. Vali Balcı, verilecek desteğin öneminden söz ederek, yaşadığı mutluluğu
anlattı.
Niğde Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdikten sonra evlenip Erciş ilçesine
yerleştiğini belirten Şanal, 12-13 yaşlarında Vali Balcı ile tanıştığını ifade
etti. Gülsüm Şanal, "Sayın Valimiz Eruh kaymakamıydı. Yaşadığımız Budamış
köyüne gelmişti.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle ortaokula kaydımı yaptıramadığımı anlattım.
'Tamam yarın gel seni okula gönderiyorum' dedi. Beni alıp, Siirt merkezdeki
bir ortaokula kaydımı yaptırdı. 3 yıl boyunca masraflarımı karşılayarak, mezun
olmamı sağaldı. Lise ve üniversiteyi bitirip, evlendikten sonra Erciş' e yerleştim.
İlçede bir süre özel bir okulda da tarih öğretmeni olarak görev yaptım. Valimize
bana destek olup okumamı sağladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullandı.