Vali'nin okuttuğu kız, öğretmen oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinden 20 yıl önce ailesiyle birlikte Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Budamış köyüne göç eden ve maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Gülsüm Şanal, o dönem ilçenin kaymakamı olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya duruma anlattı. Balcı, Şanal'ın ortaokula kaydını yaptırıp, 3 yıl boyunca da eğitim masraflarını karşıladı. Lise ve üniversiteyi bitiren Şanal, evlenip, Erciş'e yerleşti. Bir süre sözleşmeli öğretmenlik yapan Gülsüm Şanal, atama bekliyor.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın ilçede yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışına katılacağını öğrenen Gülsüm Şanal, tören alanına gitti. Şanal, Vali Balcı'ya sesini duyurmaya çalıştı.



Ayrılmak üzere aracına yönelen Vali Balcı'nın yanına yaklaşan Şanal, "Sayın Valim, beni hatırladınız mı?" diye sordu ve bir süre karşılıklı sohbet etti. Şanal, yaşadıklarını, aldığı desteği anlattı. Vali Balcı'nın "Sen beni nasıl hatırladın" sorusuna da "Ben sizi hiç unutmadım" cevabı verdi. Vali Balcı, verilecek desteğin öneminden söz ederek, yaşadığı mutluluğu anlattı.



Niğde Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdikten sonra evlenip Erciş ilçesine yerleştiğini belirten Şanal, 12-13 yaşlarında Vali Balcı ile tanıştığını ifade etti. Gülsüm Şanal, "Sayın Valimiz Eruh kaymakamıydı. Yaşadığımız Budamış köyüne gelmişti.



Maddi imkansızlıklar nedeniyle ortaokula kaydımı yaptıramadığımı anlattım. 'Tamam yarın gel seni okula gönderiyorum' dedi. Beni alıp, Siirt merkezdeki bir ortaokula kaydımı yaptırdı. 3 yıl boyunca masraflarımı karşılayarak, mezun olmamı sağaldı. Lise ve üniversiteyi bitirip, evlendikten sonra Erciş' e yerleştim. İlçede bir süre özel bir okulda da tarih öğretmeni olarak görev yaptım. Valimize bana destek olup okumamı sağladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

